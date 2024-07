La carenza di terzini

Lasta prendendo forma in questa sessione di mercato. Cristianosi è messo al lavoro per rinforzare il reparto più in ombra negli ultimi anni, ovvero quello del centrocampo., in attesa di novità sul fronte Adrien. Dopo la metà campo peròdovrà concentrarsi su un altro reparto, quello dei terzini. Al momento in rosa solosono gli unici "puri" del ruolo.. Un discorso a parte andrebbe fatto per il brasiliano, dato che negli ultimi anni è stato impiegato con continuità nel ruolo di difensore centrale nella difesa a tre di Massimiliano. Proprio il modulo adottato dal livornese ha spinto ad ampliare la rosa sui centrali e sugli esterni di fascia come ad esempio. Di conseguenza le caratteristiche che hanno sono diverse da quelle dei terzini standard.. Mattiaad esempio, che non rientra nei piani della. Oppure lo stesso, che può considerarsi fuori dal progetto. Teoricamente sono rientrati alla base Gianlucae Tommaso, ma anche loro due non resteranno a Torino.A conti fatti laha sistemato ottimamente il centrocampo, ma deve ancora rifare il look sugli esterni di difesa.resteranno in bianconero, mentre perci sono delle buone chance di permanenza.Innegabilmente però il club dovrà intervenire sulle fasce da qui al 30 agosto, motivo per cui sono spuntati fuori i nomi di Dorgu oppure di Yan Couto , comunque profili che hanno delle caratteristiche che li renderebbero compatibili con l'idea di calcio che propone. Lo scenario migliore sarebbe almeno un rinforzo per lato del campo.



