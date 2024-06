Con la partenza ormai ufficiale di, ricorderete tutti il saluto commosso all'ultima gara all'Allianz Stadium contro il Monza e l'addio sempre più vicino di Mattiail cui percorso in bianconero sembra giunto decisamente al termine. Nella rosa a disposizione di Thiago Motta quindi, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, restano soltanto due terzini, si tratta di Andrea Cambiaso e del capitano Danilo. Dirigenza bianconera quindi al lavoro per trovare rinforzi nel reparto, in Europa ma non solo.





