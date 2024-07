Juventus, mercato LIVE 13 giugno

Oggi è il 13 luglio e l'apertura della finestra estiva di calciomercato è ormai scattata da qualche giorno. IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.10.00- Weston McKennie corteggiato dall'Inter Miami. I dettagli QUI 9.00- Matias Soulè dice sì alla Premier, la Juventus non ancora: le prossime mosse QUI 8.30- Kenan Yildiz verso il rinnovo con la Juventus. TUTTO quello che c'è da sapere QUI 8.00- Juventus alla ricerca di terzini: sondato Tiago Santos. QUI i dettagli 7.30- Juventus, occhi su Francisco Conceiçao: può essere un'occasione.