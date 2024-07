Juventus, chi è Francisco Conceinçao

Lo ricordate Jorge? Il manager che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino, alla Juventus, dal Real Madrid? Ecco, lo stesso agente può portare questa volta Francisco Conceinçao alla Juventus, o Conceiçao Junior, come preferite chiamarlo. Reduce da un Europeo decisamente positivo coronato da un gol al 93esimo contro la Repubblica Ceca che ha fatto sognare tutti.Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport il nome di Francisco è emerso in una chiacchierata tra il dt Cristiano Giuntoli e Mendes. Una di quelle idee che Giuntoli coltiva sotto traccia, per capirci. Si tratta di un esterno offensivo, mancino dotato di grandi doti di dribbling e di rapidità. Ha solo 21 anni ed ha debuttato in Champions League proprio contro la Juventus. Tutto però dipenderà dalle richieste del porto e dalle trattative.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui