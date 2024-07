Juventus, occhi su Tiago Santos

Laper il 4-2-3-1- del nuovo tecnicoè alla ricerca di qualche rinforzo mirato ed ideale all'allenatore italo brasiliano. Proprio per questo come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport nel corso di un incontro con Jorge, il manager che ha portato a Torino Cristiano Ronaldo quindi che gode di ottimi rapporti con la Juventus. Si è parlato proprio di alcuni nomi caldi nel ruolo di terzino. Uno di questi èdel Lilla.Juventus e Lilla godono di ottimi rapporti, si pensi che lo scorso gennaio da lì è arrivato un altro Tiago, stiamo parlando di Tiago Djalò chiaramente. Anche Timothy Weah però era arrivato dallo stesso club. Ecco perchè ora l'occasione potrebbe essere proprio Tiago Santos. Esploso nella scorsa stagione agli ordini di Fonseca potrebbe arrivare a Torino a completare i rinforzi per il reparto difensivo, Lilla permettendo chiaramente.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui