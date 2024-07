Juventus, al lavoro per il rinnovo di Kenan Yildiz

Kenanha interrotto in anticipo le sue vacanze per operarsi al setto nasale, nella giornata di ieri a Torino. Ora ancora qualche giorno libero per il talento turco classe 2005 della Juventus prima di iniziare ufficialmente la sua stagione agli ordini di. Proprio in occasione del suo ritorno a Torino il giocatore ha avuto modo di conoscere e confrontarsi con Thiago e di capire quali sono le sue idee di calcio. Kenan è reduce da un buon Europeo, cammino interrotto ai quarti contro l'Olanda e la Juventus per questo non vorrebbe privarsi del suo gioiellino. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport.La dirigenza bianconera infatti non si ferma ed ha le idee chiare: blindare il talento del classe 2005. Attualmente il contratto che lega Yildiz e la Juventus è in scadenza nel 2027 ma la volontà della dirigenza sarebbe quella di prolungarlo fino al. Qualche dialogo è già stato avviato ma a breve entreranno nel vivo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui