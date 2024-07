L'Inter Miami su McKennie

Una cosa è certa: Westonè in uscita dalla, ritenuto un esubero da Cristiano Giuntoli, inoltre ha anche infastidito la dirigenza facendo saltar all'ultimo la trattativa con l'Aston Villa in cui è stato successivamente inserito Enzo Barrenechea. Da quel momento la Vecchia Signora non si è trovata in una situazione facile ma con la necessità di cedere il centrocampista texano anche se non sono arrivate offerte. Ora come riferisce oggi La Stampa qualcosa però potrebbe muoversi.L'ipotesiè stata messa in stand-by, invece é tornato d'attualità il ritorno in MLS con l’di Leo Messi che sembra decisamente intenzionata a fare sul serio, a differenza del timido sondaggio del Cincinnati di qualche mese fa. Weston ora potrebbe andare a giocare niente meno che al fianco di Lionel Messi. Per ora è solo interesse ma la pista potrebbe rapidamente accendersi.





