Soulé in uscita dalla Juventus? La situazione



La preferenza di Soulé

Vendere, vendere, vendere. C'è un solo verbo e per di più ripetuto numerose volte. Lanon ha dubbi su quali siano i prossimi passaggi di questa calda estate: dopo aver portato a casa Michele, adesso bisogna alzare l'asticella delle cessioni, ossia recuperare capitale per permettersi di raggiungere l'obiettivo numero uno. Che resta Teun, a prescindere da prezzo e resistenzaUn passo alla volta, dunque. Anche perché il tempo inizia a trascorrere e i prossimi step sono assolutamente decisivi. Pure per questo si ascolta tutto, non c'è alcuna preclusione a qualsivoglia situazione.sa bene che i prezzi più importanti sono al di là della vetrina dei "fuori dai piani" diè uno di questi. Anzi: è il principale nome di un calciomercato finora monodirezionale.Mati ha incassato l'apprezzamento di Thiago, ha accolto col sorriso le richieste dei tifosi, che al suo nuovo primo giorno bianconero gli hanno chiesto di non andare via.Perché la Juventus ha fissato un prezzo di minima considerando l'ambizione di raggiungere cifre più alte.Dura arrivare fin lì, ma le vie del mercato sono infinite. Soprattutto, sono parecchie le richieste di informazioni arrivate alla Continassa, dove pure negli ultimi giorni si è intravisto, l'agente dell'esterno. Telefono bollente, fretta evidente, pure nella gestualità. I summit sono costanti perché lo stesso Soulé vuole capire presto quale sarà il suo futuro. Di sicuro, non ancora in prestito.La squadra oggi più vicina a Mati è inevitabilmente il Leicester. Non per grosso appeal, ma per i passi fatti fin qui dal club neopromosso in Premier League. La proposta interessa ai bianconeri, che la tengono lì e aspettano pure di capire i desideri del giocatore.La dirigenza giallorossa fatto capire aquanto bene possa fare con De Rossi, ma di offerte vere e proprie non ne sono arrivate. Capirete bene: è uno step decisivo, quantomeno per entrare nella corsa a Mati. Sarà inevitabilmente un altro weekend di riflessione, e magari di raccolta fondi. Appuntamento a lunedì.





