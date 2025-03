Juventus-Genoa, le prime idee di formazione di Tudor e i ballottaggi aperti

Una notte insonne per Igor, facile da immaginare, e a parlarne è stato anche il suo amico ed ex compagno Alessio Tacchinardi. L'emozione del debutto sulla panchina della Juventus è tanta, così come i pensieri legati alla formazione che domani, sabato 29 marzo, affronterà il Genoa nella 30ª giornata di Serie A. Il nuovo allenatore bianconero porterà alcune novità rispetto alla gestione precedente e si va verso un cambio di modulo significativo.La prima Juventus targata Tudor sarà schierata con un 3-4-2-1, una disposizione diversa rispetto alle ultime uscite con Thiago Motta. L'obiettivo è trovare maggiore solidità difensiva e dare più imprevedibilità alla fase offensiva, con due trequartisti a supporto dell'unica punta.

Juve-Genoa, le probabili scelte di Tudor

Juve-Genoa, i ballottaggi ancora aperti

Juve-Genoa, la probabile formazione

Juventus (3-4-2-1)

Di Gregorio;

Gatti,

Kalulu,

Kelly (Renato Veiga);

Nico Gonzalez (Weah),

Locatelli,

Thuram,

McKennie;

Koopmeiners,

Yildiz;

Vlahovic.

Non ci saranno rivoluzioni tra i pali: Di Gregorio sarà confermato titolare. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Gatti, Kalulu e Kelly, con quest’ultimo in ballottaggio con Renato Veiga per un posto sulla sinistra.A centrocampo, Tudor si affiderà alla coppia rodata formata da Locatelli e Thuram, mentre sugli esterni giocheranno Nico Gonzalez a destra e McKennie a sinistra, quest'ultimo in grado di coprire più ruoli e offrire grande dinamismo.Sulla trequarti, Koopmeiners e Yildiz dovrebbero agire a sostegno di Dusan Vlahovic, unica punta designata per guidare l’attacco bianconero.Mentre si avvicina il fischio d'inizio, restano ancora alcuni dubbi da sciogliere per Tudor. Il primo riguarda la fascia destra, dove Weah potrebbe contendere una maglia da titolare a Nico Gonzalez. Il secondo, come detto, è in difesa, con Renato Veiga che insidia Kelly per un posto da braccetto sinistro.