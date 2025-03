Juventus, gli ultras sotto il J Hotel per Tudor: 'Benvenuto'. E lui si affaccia e saluta FOTO e VIDEO

La serata

Intorno alle 21, alcuni gruppi ultras della Juventus si sono raccolti allo Stadium dietro allo striscione: "Benvenuto Igor Tudor". Da lì si muoveranno in direzione JHotel.

21:50 - Tudor si affaccia per salutare i tifosi

In attesa di scoprire cosa accadrà in campo domani contro il, l’era di Igoralla Juventus inizia sotto il segno di una ritrovata fiducia. Dopo settimane di contestazioni e tensioni, i tifosi bianconeri hanno voluto dimostrare il loro sostegno al nuovo allenatore, radunandosi sotto ilper salutarlo alla vigilia del suo debutto sulla panchina della Vecchia Signora.Il gesto rappresenta un segnale importante per Tudor, chiamato a risollevare una squadra che nelle ultime settimane ha vissuto momenti complicati. L’ex difensore bianconero, che ha già vestito la maglia della Juventus da giocatore, conosce bene l’ambiente e sa quanto sia fondamentale il supporto della tifoseria in un momento di transizione come questo.Dopo le difficoltà incontrate sotto la precedente gestione tecnica, il cambio in panchina ha generato nuove speranze tra i sostenitori juventini, che ora si aspettano un’inversione di tendenza. Il primo test per Tudor sarà la sfida contro il Genoa, un’occasione per dimostrare subito il suo impatto sulla squadra.L’accoglienza ricevuta dai tifosi rappresenta dunque un primo passo positivo. Ora toccherà alla Juventus rispondere sul campo, con una prestazione all’altezza delle aspettative.