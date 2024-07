Juventus, il Leicester accelera per Soulè

In questa fase del mercato della Juventus la parola chiave è una:. La dirigenza bianconera infatti avrà bisogno di fare qualche sacrificio prima di poter puntare sugli obiettivi di mercato (Koopmeiners su tutti, ma ormai è affar noto). Tra i sacrificabili c'è chiaramente chi ha più mercato: vedi Matias. L'argentino è apprezzato da Thiago Motta che avrebbe voluto vederlo all'opera come esterno di destra nel suo 4-2-3-1 ma sa anche lui che in caso di offerte all'altezza delle richieste lascerà la Continassa. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport.Infatti il giocatore lo scorso gennaio aveva rifiutato l'Arabia ma non rifiuterebbe ora la, ritenendola un campionato decisamente competitivo e con possibilità di crescita. In pole al momento c'è il, il club ha già fatto recapitare una prima offerta: attorno ai 25 milioni. La Juventus non si muove dall'idea iniziale: 35/40 milioni per cedere Matias. Entro il weekend potrebbe arrivare l'offerta che stavano aspettando. Nel frattempo il club ha raggiunto un'intesa di massima con il giocatore: guadagnerebbe 3 milioni a stagione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui