McKennie Juve, il retroscena sull’Aston Villa

McKennie Juve, la scelta del club

Il pensiero, probabilmente, è balenato nella testa di Weston. Chissà, magari la volontà di provare a riproporre quanto fatto nella scorsa stagione, sempre in estate. Quando arrivò alla Continassa con indosso l’etichetta dell’esubero, per poi conquistarsi un posto in squadra e, ancora, il ruolo di protagonista nel corso della stagione.Ma questa volta non è concesso il bis. Anche negli ultimi contatti tra la dirigenza della Juventus e l’entourage del calciatore statunitense è stata ribadita la posizione del club bianconero:La storia è nota: insieme a Iling-Junior, anche Weston McKennie avrebbe dovuto imbarcarsi in direzione Birmingham per unirsi all’Aston Villa o, almeno, questi erano i piani iniziali. Quello del centrocampista statunitense, però, non fu un no a prescindere alla Premier League o ai Villans. La trattativa saltò per le richieste di McKennie: circa 5 milioni a stagione, considerati eccessivi dal club inglese.E come dicevamo, Weston McKennie resta un calciatore in uscita. In questo momento non ci sono segnali che vadano in direzione diversa da questa, nessuna riproposizione di quanto successo la scorsa estate. Si lavora, da entrambe le parti, per provare a trovare una soluzione. Oltre l’interesse di alcuni club della MLS, però, al momento nulla di concreto. Situazione spinosa che rischia di trascinarsi nei prossimi giorni: nodo da sciogliere per incassare e, poi, ripartire alla carica sul mercato in entrata