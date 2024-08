Juventus, il mercato LIVE 21 agosto

Oggi è il 21 agosto; siamo entrati nelle ultime due settimane di mercato e laha ancora tante operazioni da realizzare in entrata ed in uscita.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Kalulu è arrivato al JMedical per svolgereprima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juve.Tiago Djalò ha smesso di seguire la Juventus sui social: il suo futuro è sempre più lontano da TorinoFederico Chiesa al Barcellona è una possibilità concreta secondo Repubblica: il giocatore potrebbe accontentarsi di un ingaggio più basso. I dettagli. Non solo Nico Gonzalez, la Juventus è alla ricerca di un altro esterno: rimangono in piedi le piste Sancho e Conceicao.



