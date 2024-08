, il talento classe 2004 che la Juventus ha prelevato dal Genoa, è arrivato da pochi minuti al J|Medical dove proprio in questi minuti inizierà il tradizionale iter delle visite mediche prima di porre la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero. Il centrocampista greco arriva a Torino in prestito con diritto di riscatto, un'opzione che permetterà ai bianconeri di acquisire il giocatore in via definitiva al termine della stagione.Papadopoulos inizierà la sua avventura juventina nella squadradi, dove avrà l'opportunità di crescere e dimostrare il suo valore, con l'obiettivo di guadagnarsi un posto in prima squadra. L'operazione conferma l'impegno della Juventus nel coltivare giovani talenti per il futuro.





