Juve, le ultime su Nico Gonzalez

L'intesa, ora, potrebbe non essere così lontana. Stando a Sky Sport, aggiungendo qualche bonus laè arrivata a toccare idi parte fissa nella sua offerta allaper, grande obiettivo delle ultime settimane di mercato di cui anche oggi si è parlato parecchio, tanto più dopo la notizia del suo lavoro "autonomo" rispetto alla squadra viola che nelle scorse ore ha svolto la rifinitura in vista del match di domani di Conference League Secondo l'emittente, il club toscano continua però a insistere per una valutazione dell'esterno argentino di circa 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti, con l'obiettivo di arrivare presto a un accordo che possa accontentare tutti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui