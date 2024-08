Nico Gonzalez si allena a parte

La Fiorentina è in piena preparazione per l'atteso esordio in, previsto per domani sera alle 20:00 allo Stadio Artemio Franchi contro il. Oggi la squadra viola è stata impegnata nella seduta di rifinitura presso il Viola Park, con l'obiettivo di presentarsi al meglio alla sfida che segnerà il debutto stagionale in Europa.Tuttavia, l'attenzione mediatica e dei tifosi è concentrata soprattutto su, uno dei giocatori chiave della Fiorentina, il cui futuro potrebbe presto cambiare direzione. Da giorni, infatti, circolano voci insistenti su un suo possibile trasferimento alla Juventus. L'argentino, che ha avuto un impatto notevole con la maglia viola, sembra essere nel mirino dei bianconeri, pronti a fare di tutto per portarlo a Torino.Durante la rifinitura,ha dato ulteriore spunto alle speculazioni sul suo futuro. Al suo ingresso in campo, il giocatore ha immediatamente cercato Raffaele, con cui ha condiviso un caloroso abbraccio. Questo gesto, semplice ma significativo, testimonia il forte legame tra Gonzalez e l'allenatore, un rapporto che Palladino stesso ha elogiato durante la conferenza stampa pre-partita. Nonostante le voci di mercato, l'affetto e la stima reciproca tra i due rimangono evidenti.





