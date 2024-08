La pista Barcellona

I blaugrana fanno spazio in rosa

Uno scenario piace anche alla Juve

La posizione di Chiesa

Partiamo da un presupposto. Lala sua linea non l'ha mai cambiata:è fuori dal progetto targato Thiago Motta. Il club bianconero, da questo punto di vista, è inflessibile: Cristiano Giuntoli vuole cedere il classe 1997 già in questa sessione di calciomercato. E in tal senso qualcosa in pentola sta già bollendo, con il rischio concreto che gli ultimissimi giorni di mercato si rivelino estremamente caldi.Nelle ultime ore sembrerebbe essersi intensificata la traccia che condurrebbe il numero 7 bianconero verso il. I blaugrana, infatti, starebbero entrando nell'ordine dell'idea di affondare il colpo sull'ex Fiorentina. Il gradimento nei confronti di Nico Williams e di Rafael Leao non è sfociato, sin qui, in nulla di concreto e di conseguenza l'attaccante italiano starebbe scalando le gerarchie tra gli obiettivi di mercato dei catalani. Chiesa, rappresentato dall'agente Fali Ramadani avrebbe aperto alla destinazione. Il Barcellona, come detto, cerca un esterno dalle caratteristiche offensive ma a condizioni economiche ritenute accessibili: ergo, la situazione di Chiesa potrebbe fare proprio al caso della squadra di Flick.Il Barcellona, in tal senso, è molto attivo anche sul fronte uscite. Il club catalano è ormai pronto a liberare Gundogan, ormai vicino al ritorno al Manchester City e - proprio in queste ore - sta perfezionando la cessione di Vitor Roque al Betis. Due operazioni in uscita che andrebbero a generare spazio utile al Barcellona per inserire un nuovo tassello nel pacchetto offensivo: ovvero Chiesa.La Juventus, dal canto suo, vedrebbe la cessione di Chiesa al Barcellona come lo scenario ideale: in primis perché i blaugrana potrebbero garantire una cifra - quantificabile attorno ai 15 milioni - che garantirebbe alla Juve di monetizzare dalla vendita del calciatore scongiurando di perderlo a zero tra un anno. Inoltre, ma non secondario in termini di importanza, vendere Chiesa all'estero significherebbe toglierlo dalla concorrenza italiana, andando a scombinare i piani di mercato di Inter, Milan e Juventus.La palla, ora, passa nella metà campo del giocatore che, a questo punto, deve trovare un accordo con il Barcellona. Un altro imprescindibile pezzo per completare il puzzle di quella che rischia di diventare la trattativa più calda degli ultimi dieci giorni di mercato.





