Kalulu Juve, le immagini delle visite mediche

Pierre #Kalulu è arrivato al JMedical per le visite mediche con la #Juventus pic.twitter.com/ZbfdXT9Liv — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) August 21, 2024

Kalulu Juve, i dettagli dell’operazione

Adesso ci siamo, Pierre Kalulu è ad un passo dall’essere ufficialmente un giocatore della Juventus . Un passo che si concretizza nelle visite mediche di questa mattina e poi il solito percorso. Visite che dureranno qualche ora, poi Kalulu si sposterà in direzione Continassa per la firma sul contratto a cui seguirà il comunicato ufficiale.Kalulu è arrivato intorno alle 9:15 al JMedical per svolgere le visite mediche. Ecco le immagini del suo ingresso.Pierre Kalulu ha finalmente deciso di accettare l'offerta della Juventus. Il trasferimento del difensore francese è ormai questione di ore. Con l'accordo tra i due club già raggiunto, Kalulu, classe 2000, si era preso del tempo per valutare gli ultimi dettagli riguardanti il suo passaggio in bianconero. Il trasferimento si concretizzerà attraverso un prestito con diritto di riscatto, per un totale di 20 milioni di euro che andranno al Milan. Kalulu è pronto a indossare la maglia della Juventus, segnando l'inizio di una nuova avventura nella sua carriera.