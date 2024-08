Kalulu Juve, le caratteristiche

Stagione 21/22

Precisione dei passaggi: 90%

Passaggi nella propria metà campo: 92%

Passaggi nella metà campo avversaria: 83%

Distanza totale (in iarde): 19162

Distanza progressiva (in iarde): 6639

Stagione 22/23

Precisione dei passaggi: 89%

Passaggi nella propria metà campo: 92%

Passaggi nella metà campo avversaria: 80%

Distanza totale (in iarde): 29265

Distanza progressiva (in iarde): 9921

Stagione 21/22

Intercetti per partita: 0.9

Tackle per partita: 2.2

Duelli vinti: 57%

Duelli a terra vinti: 71%

Duelli aerei vinti: 35%

Stagione 22/23

Intercetti per partita: 1.2

Tackle per partita: 1.7

Duelli vinti: 61%

Duelli a terra vinti: 65%

Duelli aerei vinti: 53%

Kalulu Juve, il profilo

L’identikit

Nato il: 5/6/2000

Nazionalità: francese

Altezza: 1,82m

Piede: destro

Ruolo: difensore centrale/terzino destro

In un contesto schematico e gerarchico, Pierreviene etichettato da qualcuno come piano C, dopoche dopo essere stati nei radar della Juventus sono andati altrove. Un’etichetta che, forse, può spegnere l’entusiasmo di qualcuno di fronte all’ultimo colpo di mercato dei bianconeri che, dopo aver svolto le visite mediche domani , sarà a tutti gli effetti un giocatore a disposizione di misterL’importanza di, però, non è da sottovalutare e lo si è visto soprattutto nella partita contro il Como. La Juventus ha imparato – sta ancora imparando -, a uscire dalla pressione avversaria con il giro palla dalla difesa. A volte, però, qualcosa non ha funzionato perché traqualche difficoltà nell’andare tra le linee si è notata. Proprio per questo arriva un profilo come quello diche, quindi, sarà fondamentale nell’idea di gioco diPer collegarci a quanto detto, ci affidiamo ai numeri e andiamo ad analizzare quelli delle stagioni 21-22 e 22-23. Troppo poche le partite giocate l’anno scorso, a causa degli infortuni di cui abbiamo già parlato Partiamo dalle heathmap, che potete vedere nella foto in copertina. Centro destra oppure esterno basso a destra: più ruoli, duttilità, anche per questo è stato preso. E inoltre si nota una discreta propensione offensiva. Adesso vediamo i numeri palla al piede e utilizziamo dati provenienti da Sofascore e FbRef.In totale, nelle quattro stagioni al Milan, Pierre Kalulu ha completato l’87,3% dei passaggi tentati. Non male…Ma non di sola prima costruzione si vive. Andiamo a vedere, dunque, i numeri difensivi.