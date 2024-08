Kalulu alla Juventus: quando ci saranno le visite mediche?

Alla finesi è convinto e ha detto sì. Il difensore francese, è ormai questione di giorni se non di ore, vestirà la maglia della. Ad accordo ormai sancito tra i due club, il classe 2000 si era preso qualche giorno per sciogliere le ultime riserve relative al suo eventuale passaggio in bianconero che ora è destinato a diventare realtà sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un esborso economico complessivo di 20 milioni destinato a finire nelle casse rossonere.Pierre Kalulu sosterrà le visite mercoledì 21. Poi arriveranno le firme e i primi allenamenti alla Continassa: il calciatore sarà disponibile dunque per la trasferta di lunedì 26 contro il Verona.





