Djalò sempre più lontano dalla Juventus

Formula e cifre dell'operazione

Il mercato moderno è fatto anche di indizi social e quello mandato dasembra essere molto chiaro in questo senso. Il difensore portoghese infatti è in uscita dallaNella giornata di ieri era stato Paul Pogba a non seguire più la Juve sui social anche se chiaramente le situazioni sono ben differenti.Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Djalò può lasciare la Juventus e c'è in corso una trattativa con la Roma, che è interessata al difensore. Dopo le prime settimane di lavoro tra Continassa e ritiro in Germania, la Juve, in condivisione ovviamente conha deciso di mettere sul mercato il giocatore e le parti stanno lavorando per trovare la soluzione migliore.Il segnale arrivato può essere un indicazione di come la trattativa stia procedendo bene. Djalò sembra sempre più lontano da Torino anche se l'operazione con la. La formula su cui le parti stanno ragionando infatti è quella di un prestito con diritto di riscatto. A livello di cifre si parla di un prestito oneroso di 1 milione di euro con opzione di riscatto fissata a 6 ( Qui i dettagli)