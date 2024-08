Chiesa-Barcellona: i dettagli della trattativa

Chiesa libera spazio per un altro esterno?

Con il mercato che sta arrivando alle battute finali, inevitabilmente si avvicina anche la risoluzione del casoche non può permettersi di rimanere un anno intero fermo con il rischio di non giocare., riferisce Repubblica, pare deciso a prendere l’esterno. Un affare per tutti: lapotrebbe così monetizzare la cessione con circa 14 milioni, il Barça riuscirebbe a inserire un calciatore da rigenerare, ma il cui potenziale è noto a tutti mentre Chiesa giocherebbe la Champions League con un club prestigioso.Resta ancora da chiudere la trattativa ma i segnali sono positivi. Il club blaugrana da tempo è alla ricerca di un esterno a sinistra e tra gli obiettivi è stata anche sondata la pista decisamente meno praticabile per costi e ingaggio del calciatore. Chiesa, invece, si legge,(fino a pochi giorni fa ne chiedeva 6) facilitando così l'operazione.Ma come la cessione di Chiesa cambierebbe i piani della Juve sul mercato?avrebbe così un ulteriore budget da spendere nella rincorsa all’esterno da affidare a Motta: Mbangula ha sorpreso all’esordio, ma l’obiettivo resta dare due calciatori affidabili al tecnico italo-brasiliano. Il primo, quello più vicino all’approdo alla Continassa, è, esterno offensivo della Fiorentina. Per l'altro rimangono vive diverse piste, da Sancho a Conceicao.