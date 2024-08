Juventus, Sancho come operazione last minute

Le ultime su Conceicao

Esterni, esterni e ancora esterni: negli ultimi giorni di mercato laha una priorità, quella di rinforzare l'attacco che con l'assenza di Weah per infortunio è ancora più "povero" di soluzioni. Come raccontato ( QUI i dettagli ), oggi può essere la giornata decisiva perche aspetta da tempo i bianconeri. E' previsto un nuovo incontro tra Juve e Fiorentina per arrivare alla fumata bianca definitiva. Manon ha intenzione di fermarsi all'argentino. La strategia della Juventus è sempre stata quella di aggiungere due giocatori sulle corsie offensive considerando cheE proprio l'addio del classe 1997 aprirebbe la strada ad un altro giocatore importante. Chi? Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è tornato di moda il nome diuno dei primi profili che la Juve ha provato ad ingaggiare in estate. Potrebbe diventare un'operazione last minute in prestito, a patto che il club inglese apri a questa soluzione. Resterebbe poi da trovare l'accordo per l'elevato ingaggio del giocatore.Un profilo che non è mai sparito nelle ultime settimane dai radar è. In questo caso la formula sarebbe di un prestito che potrebbe essere anche oneroso. Il Porto fa muro alle condizioni della Juve ma l'agente, Jorge Mendes sta lavorando per portarlo a Torino e resta la fiducia di riuscire a concretizzare l'operazione.