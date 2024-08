Nico Gonzalez Juve, i dettagli

La Juventus è pronta a fare un passo avanti decisivo nella trattativa per Nico González . È stato programmato un incontro finale con laper chiudere l'operazione e portare l'esterno argentino a Torino. Nico ha espresso chiaramente il suo desiderio di unirsi ai bianconeri, e l'accordo tra i club è ormai vicino. Lo riporta Fabrizio Romano.Le due società stanno lavorando a una formula che prevede il prestito del giocatore con obbligo di riscatto al termine della stagione. La trattativa sta procedendo positivamente, con entrambe le parti che sembrano vicine a trovare un'intesa definitiva.Se tutto dovesse andare come previsto, Nico González potrebbe presto indossare la maglia della Juventus, rinforzando così l'attacco della squadra per la stagione in corso.