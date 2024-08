Juventus, le ultime su Nico Gonzalez

Laha la necessità di chiudere in fretta per un esterno offensivo, complice anche la lesione muscolare di Timothy Weah. Magari già per la prossima sfida di campionato. Stando a quanto riferisce Sky Sport l'obiettivo numero uno della Juventus in questo momento è, l'esterno offensivo della Fiorentina, la trattativa per portarlo a Torino al momento è entrata nel vivo. La volontà bianconera è quella di chiudere entro le prossime 48 ore.L'argentino può arrivare a Torino per 30 milioni di euro più circa 4 o 5 di bonus. La Juventus intanto sta parlando con la Fiorentina per inserire anche nella trattativa uno tra Arthur e Filip Kostic, entrambi in uscita dalla Juventus. Ora è una pista decisamente calda.





