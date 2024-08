L'Inter su Rabiot: la voce dalla Francia

Sono trascorsi ormai due mesi dalla scadenza del contratto di Adriencon la, eppure il centrocampista francese continua a restare senza squadra e senza contratto.L'ultima offerta ricevuta, un rinnovo alle stesse condizioni del precedente accordo da 7 milioni annui, è stata rifiutata dae dalla sua madre-agente,. Da quel momento, nonostante numerosi contatti, non è emersa nessuna proposta concreta in grado di sbloccare una situazione rimasta nebulosa.In Italia,ha attirato l'interesse di club come Milan, Roma e Inter. Tuttavia, a soli 9 giorni dalla chiusura del mercato, l'Inter è uno dei due principali club ancora fortemente interessati al centrocampista. Il Bayern Monaco rimane in corsa, ma entrambi i club non sono disposti a soddisfare le esigenti richieste economiche di Rabiot e di sua madre.. Né l'Inter né il Bayern Monaco sono inclini a eguagliare l'offerta bianconera da 7,5 milioni.Anche se l'emendamento che concedeva tali vantaggi è stato cancellato, le agevolazioni restano in vigore per i contratti già esistenti fino al 30 giugno 2024. Rabiot, avendo beneficiato del decreto durante la sua permanenza a Torino, potrebbe continuare a godere di tali benefici se firmasse con l'Inter entro la fine dell'anno, mantenendo la residenza fiscale in Italia.



