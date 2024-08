Iling Junior e Barrenechea non convocati: cosa succede

Iling subito ceduto in prestito?

Non è iniziata al meglio l'avventura diI due giocatori, arrivati a giugno dallache ha fatto il percorso inverso, sono finiti in tribuna nella prima partita di Premier League giocata dalla squadra di Unai Emery contro il West Ham. Una scelta in controtendenza ad esempio con quanto successo con altri due nuovi acquisti, ovvero Todibo e Fullkrug. Per l'inglese si parla di una possibile cessione.Iling Junior e Barrenechea sono stati acquistati rispettivamente per, a cui va aggiunta la percentuale di futura rivendita che si è mantenuta la Juventus. L'avventura dell'esterno inglese potrebbe già avere una svolta inaspettata, ovvero quella della cessione in questa sessione di mercato anche se non a titolo definitivo ovviamente.Lo stesso giocatore, secondo The Athletic,perché ha lasciato la Juventus proprio per avere più spazio rispetto all'ultima stagione e adesso rischia di essere nuovamente chiuso dai vari Jacob Ramsey, Morgan Rogers, Emiliano Buendia e John McGinn. Essendo stato acquistato per una cifra importante, Iling potrebbe muoversi solo con la formula del prestito.