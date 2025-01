Juventus, il mercato LIVE: Tomori si avvicina, le ultime su Cambiaso-Manchester City

Redazione Calciomercato

Anche nel giorno di Juventus-Milan , non si può non parlare di mercato viste le tantissime situazioni che occupano i pensieri die del club bianconero. La Juve è entrata nella fase decisiva della sessione invernale ed è il momento di stringere per dare ai rinforzi necessari su cui la dirigenza lavora da diverse settimane. Oltre al mercato in entrata, cresce l'attesa per capire come andrà a finire la vicenda "Cambiaso-Manchester City", che ovviamente non è secondaria e cambierebbe anche le strategie della Juve.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.

Juventus, il mercato live 18 gennaio

- Per Tomori è in programma un contatto diretto domani.Entro le prossime 48 ore potrebbe esserci l'offerta formale deIn difesa, il nome più caldo torna ad essere quello di Tomori. Previsti nuovi contatti.Nella notte Juventus e PSG hanno portato avanti i contatti e lavorato per sbloccare la situazione di Kolo Muani.