TS - L'offerta del Manchester City per Cambiaso: quando arriverà e la rispsota della Juventus

La risposta della Juventus al Manchester City per Cambiaso

Laaspetta l'offerta ufficiale del Manchester City per Andrea, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Secondo Tuttosport, "entro le prossime 48 ore il Manchester City, con il proprio direttore sportivo Txiki Begiristain,per l’acquisto del terzino bianconero al quale verrebbe raddoppiato l’ingaggio con un nuovo contratto quinquennale e opzione per la sesta stagione".La Juve cercherà di alzare il prezzo, consapevole anche che in estate potrebbe scatenarsi un'asta per il giocatore, con Real Madrid e Bayern Monaco in corsa. Come aggiunge il quotidiano però, " è davvero difficile credere che a fronte della proposta del club inglese il dt Giuntoli non accetterà la base di partenza con un ritocco magari anche sostanzioso legato però alla variabile di altri bonus".