Juventus al lavoro alla Continassa: differenziato per McKennie e altri tre, le loro condizioni

Come preannunciato, dopo la vittoria casalinga contro il Lecce e il giorno di riposo concesso da Igor Tudor, questa mattina laè tornata al lavoro alla Continassa, per iniziare a preparare la sfida della serata di Pasquetta in casa del Parma. Una trasferta per cui al momento restano in dubbio quattro giocatori, che oggi hanno svolto ancora differenziato: si tratta di, le cui condizioni dovranno essere valutate giorno dopo giorno per capire l'evoluzione dei rispettivi problemi fisici.

Le condizioni di Koopmeiners e McKennie

Come stanno Mbangula e Perin

Chi mancherà per Parma-Juventus

Nessuno, comunque, desta particolare preoccupazione, anche se in questi casi è sempre opportuno adottare un po' di prudenza. Koopmeiners, tornato finalmente al goal nella partita di sabato sera, ha accusato un fastidio al tendine d'Achille della gamba destra, che lo ha costretto a uscire dal campo anzitempo. Per McKennie, invece, un affaticamento muscolare. Per entrambi, oltre alle terapie, si è deciso di procedere con il lavoro differenziato, che durerà qualche giorno.La speranza è quella di riaverli entrambi a disposizione per la sfida di lunedì prossimo, per la quale potrebbero rientrare anche Samuel Mbangula e Mattia Perin: sia l'esterno d'attacco belga che il portiere azzurro sono stato costretti a saltare la sfida dell'Allianz Stadium contro il Lecce per problemi di natura muscolare, ma entrambi sono a un passo dal ritorno in campo (o quantomeno in panchina) che potrebbe avvenire già a Parma.Assenti quindi per la prossima partita di Serie A Federico Gatti - out almeno fino a inizio maggio - e i lungodegenti: Arek Milik, Juan Cabal e Gleison Bremer, con il difensore brasiliano che sta accelerando il recupero mettendo nel mirino il Mondiale per Club.





