Giuntoli a DAZN: 'La vittoria è la cosa più importante. Kolo Muani? A breve risolviamo, per Cambiaso nessuna trattativa ma...'

Le parole dia DAZN prima diCLASSIFICA - "Non siamo soddisfatti, vogliamo fare meglio, senza contare le vicissitudini che abbiamo passato".BRUTTA PARTITA PER I 3 PUNTI? - "La vittoria è la cosa più importante, non l'unica cosa che conta, ma in questo momento sì, è la cosa più importante. Poi è chiaro che in un momento di crescita con tanti giovani vanno valutate anche le prestazioni".KOLO MUANI - "Un intoppo burocratico, in settimana verrà risolto".VLAHOVIC - "So solo che ha fatto solo un allenamento, il mister a prescindere non l'avrebbe fatto giocare dall'inizio".

CAMBIASO - "Non c'è trattativa, in questo momento. Vogliamo fare un mercato in entrata per colmare le lacune, non stiamo pensando alle uscite. L'offerta non è arrivata, nel caso ci penseremo".