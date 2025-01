CM - Dorgu può sostituire Cambiaso in caso di partenza: gli scenari

Anche quando manca sempre meno agli impegni di campo, il mercato della Juventus non si ferma. E dunque gli occhi dei bianconeri rimangono puntati su diverse questioni, dal tesseramento di Kolo Muani (l'operazione non è comunque a rischio) alla situazione di: il giocatore non ha chiuso del tutto alla partenza verso il, ma la Juve sarebbe disposta, per il momento, ad aprire solo con un'offerta di 80 milioni di euro. Come anticipato, però, non è da escludere completamente un possibile scenario di addio per Cambiaso, e dunque i bianconeri rimangono vigili anche in ottica di un sostituto.

Juve, occhio a Dorgu se parte Cambiaso

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, uno dei nomi a cui sta pensando la Juventus in caso di partenza di Cambiaso è quello di. Il difensore classe 2004 del Lecce è seguito da diversi club di Premier League tra cui Tottenham, Manchester United e Liverpool, mentre in Italia c'è il Napoli su di lui. Non è perciò da escludere un interesse bianconero, anche se al momento non c'è nulla di concreto.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui