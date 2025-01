Caso Kolo Muani, contatti continui tra Juventus e PSG. La ricostruzione dalla Francia: 'Giuntoli infuriato'

Getty Images



Caso Kolo Muani: Juventus e PSG in contatto

Rendal Kolo Muani non potrà giocare Juventus-Milan perché ancora non tesserato. C'era tempo fino alla mezzanotte di ieri per poter "superare" i problemi burocratici e così non è stato. "Problemi" che potevano essere risolti solo dal PSG e non dal club bianconero, in quanto come raccontato nelle ultime ore, la squadra francese ha occupati tutti gli slot dei prestiti e ha bisogno di liberarne uno per non infrangere il regolamento. Dalla Francia, in particolare l'Equipe, hanno ricostruito quanto successo parlando della reazione che la Juventus. "Il club bianconero sarebbe stato informato molto tardi di questa situazione, cosa che non è piaciuta al direttore sportivo", quanto emerge. Situazione che avrebbe scatenato la rabbia del dirigente juventino. In realtà però,. La Juve ha tutti gli accordi fatti con il giocatore e il PSG e i rapporti con il club parigino sono ottimi.

La speranza alla Continassa era ovviamente che già entro oggi si potesse sistemare la vicenda in modo da mettere a disposizione digiocatore per Juve-Milan. Non sarà così ma. Massima fiducia comunque, a Torino non hanno mai preso in considerazione l'ipotesi che l'operazione possa saltare.