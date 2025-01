Kolo Muani non sarà convocato per Juventus-Milan: quando può essere tesserato

Juve, quando può scendere in campo Kolo Muani

Randal Kolo Muani non prenderà parte a Juventus-Milan. L'attaccante francese non è stato tesserato in tempo per il big match di domani sera, ma l'operazione non è comunque a rischio. Kolo Muani ha già svolto le visite mediche, e manca infatti solo l'annuncio ufficiale, ma prima si attende la risoluzione della questione prestiti del PSG . Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, indicativamente nei prossimi 3 giorni l'operazione si concretizzerà in maniera definitiva.Non potendo essere convocato per Juventus-Milan, il tesseramento di Kolo Muani slitterà dunque ai prossimi giorni. Il francese potrà scendere in campo per la partita contro il Napoli: avendo già giocato in Champions League con la maglia del PSG non può farlo con la Juventus.