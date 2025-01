Juventus-Milan, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vederla

AFP via Getty Images

La sfida della 21^ giornata di Serie A è fondamentale per la Juventus. I bianconeri ospiteranno il Milan per la terza volta in stagione, con la speranza e l'obiettivo di riscattarsi da entrambi i match. La prima volta finì 0-0 in una gara del tutto priva di emozioni, mentre la seconda è stata la prima sconfitta contro un club italiano per la Juve. Proprio per questo sarà importantissimo trovare una vittoria per i bianconeri,in questo inizio di 2025.Dall'altra parte arriva un Milan in difficoltà per alcuni infortuni, tra cui quello di, come annunciato da Conceiçao in conferenza stampa. La Juve dovrà fare a meno proprio del figlio Francisco, che non ha ancora recuperato dall'infortunio. Non ci sarà nemmeno Kolo Muani, che non è stato tesserato in tempo dopo i problemi legati ai prestiti del PSG

Dove vedere Juventus-Milan

Partita: Juventus-Milan

Data: 18 gennaio 2025

Orario: 18.00

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Telecronaca

Le probabili formazioni

La telecronaca su DAZN sarà a cura di





