Tomori-Juventus, ci risiamo: in programma nuovo incontro con il Milan

Tomori alla Juventus: il Milan apre a queste cifre

Sedici giorni dopo la semifinale di Supercoppa giocata a Riyadh, sembra di rivivere un Déjà vu tra laLe due squadre si affronteranno di nuovo contro e in campo giocherà da titolare, come in Arabia Saudita, Tomori. E come poco più di due settimane fa, il futuro del difensore inglese è tutt'altro che scritto, con ilIntanto il campo, anche solo per una questione tempistic(calcio d'inizio ore 18). Una sfida delicatissima in chiave qualificazione alla prossima Champions League. E Sergioche da quando è arrivato il tecnico al posto di Fonseca ha puntato con continuità su di lui, rimettendolo al centro della squadra. Un cambiamento che ha bloccato il passaggio del difensore alla Juventus che poteva realizzarsi già ad inizio di gennaio.

Contatti Juve-Milan per Tomori

Eppure, per quanto Tomori abbai ritrovato spazio e quindi anche meno voglia di lasciare il club rossonero, non si spengono le voci sul suo futuro. In primis, perchéEcco perché già negli ultimi giorni c'erano stati dei nuovi contatti tra le due dirigenze e i segnali dai rossoneri non sono stati di chiusura, anzi. Con un'offerta da 25-30 milioni il Milan darebbe - di nuovo - il via libera al trasferimento.già domani, il giorno dopo la partita, è previsto un contatto diretto, come riporta calciomercato.com.