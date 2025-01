Ibrahimovic a DAZN: 'Tomori è un giocatore del Milan, sta bene qui'

Getty Images

Le parole dia DAZN prima di"Tutti sanno che è un grande giocatore, ha fatto grandi cose al Manchester City, al Tottenham e in Nazionale. Non sappiamo se è sul mercato. Va contro la nostra visione e le nostre strategie? No, è un leader in campo e nello spogliatoio. Stiamo verificando cosa è possibile fare"."Con L'allenatore si parla tutti i giorni, c'è dialogo, strategia e comunicazione tutti giorni. Sappiamo cosa serve e si lavora per questo. Se serve qualcosa, ovviamente, perché la squadra è forte. Di nomi ne escono tutti i giorni, la squadra è già forte, lo abbiamo dimostrato in Supercoppa: siamo una squadra che può vincere".

"E' un nostro giocatore, sta bene al Milan. Con fonseca era un momento diverso, ma con Conceicao sta giocando bene. E' un giocatore del Milan".