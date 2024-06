Mercato Juventus LIVE: 24 giugno

Il primo luglio segna ufficialmente l'apertura della finestra estiva di calciomercato.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Voci sul futuro di Manuel Locatelli. QUI ne abbiamo parlato , raccontando qual è la posizione della Juventus sul giocatore e come il club lo valuta in ottica mercato. Manuel non è tra i giocatori in uscita. E se arrivasse un'offerta importante?Sirene saudite per Moise Kean. L'attaccante italiano è finito nel mirino dell'Arabia; il giocatore è in uscita dalla Juventus e non chiude al campionato arabo.- Sempre a centrocampo, occhio anche a chi può lasciare la Juventus. Aspettando la risposta di Adrien Rabiot, la Gazzetta dello Sport lancia l'indiscrezione secondo cui De Zerbi potrebbe provare a convincereNel weekend sono proseguiti i contatti per Khephren Thuram. La Juventus ha incassato il si del giocatore al trasferimento; nei prossimi giorni Giuntoli porterà avanti l'operazione sperando di abbassare le richieste del Nizza che valuta il centrocampista 25 milioni più bonus e spera nell'asta internazionale. Anche l'Inter può entrare nella corsa a Thuram?