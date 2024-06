Futuro Kean, c'è l'Arabia Saudita



Kean apre al trasferimento

I mercati dellafino ad ora si sono solamente sfiorati. Un'estate fa, Massimiliano Allegri aveva ricevuto offerte importanti dai club sauditi che non avevano però convinto il tecnico a lasciare Torino.due centrocampisti che la Juve aveva provato ad ingaggiare un'estate fa e che alla fine hanno scelto i soldi dell'Arabia. Adesso la Saudi League può nuovamente condizionare il mercato bianconero, questa volta in uscita però.Aspettando che si sblocchi definitivamente l'operazione per Szczesny - che ha già trovato l'accordo con l'Al Nassr - ,L'attaccante italiano, oltre ad essere seguito dal Bologna e dalla Fiorentina in Serie A,Il ragazzo, scrive Tuttosport, non avrebbe alcun tipo di preclusione a trasferirsi nel campionato di Cristiano Ronaldo e quindi qualora non si concretizzasse un interesse per lui in Europa, sarebbe disposto di buon grado ad abbracciare questa nuova avventura. Già a gennaio Moise era stato ad un passo dal lasciare la Juventus. Aveva svolto le visite mediche con l'Atletico Madrid prima che il club spagnolo decise di far saltare la trattativa.