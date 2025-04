La Juventus ritrova Soulé: Motta l'avrebbe tenuto, la discussione con Giuntoli e il motivo della cessione

In occasione di, i bianconeri incroceranno le traiettorie con una vecchia conoscenza del mondo zebrato, ovvero. Il gioiello argentino, arrivato a Torino nell'estate del 2020, ha avviato un percorso di qualità e spessore all'ombra della Mole: Under 17, Primavera e Next Gen, fino all'esordio in prima squadra sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri nella stagione 2021/22.Nella scorsa stagione, l'ultima con l'allenatore livornese al timone, Soulé era stato ceduto in prestito al Frosinone e con i ciociari, nonostante un'amara retrocessione in Serie B, aveva dato lustro a tutto il suo talento chiudendo con 11 goal in campionato. Numeri importanti che, di fatto, avevano ingolosito i tifosi della Juventus che già pregustavano un ritorno in grande stile in bianconero proprio in vista dell'apertura di una nuova era sportiva targata Thiago Motta.

Thiago Motta l'avrebbe tenuto

La discussione con Giuntoli

La richiesta di Soulé a Motta

Quanto ha incassato la Juve dalla cessione di Soulé?

E invece, in estate, ecco servito l'improvviso e repentino cambio di programma: Matias Soulé, infatti, è stato ceduto alla Roma per una cifra complessiva - tra parte e fissa e bonus - vicina ai 30 milioni di euro. Morale della favola, un addio che si consuma piuttosto rapidamente e di Soulé alla Juve resteranno giusto poche tracce quantificabili in 21 presenze complessive e un goal, siglato contro la Sampdoria in campionato.Durante il ritiro estivo, Thiago Motta dimostra subito di apprezzare le qualità del classe 2003 e nonostante la sua cessione sembrava già all'epoca un'ipotesi concreta, l'argentino sembra avere i requisiti giusti per rientrare nelle idee tattiche del nuovo allenatore bianconero. Ergo, l'ormai ex allenatore juventino lo avrebbe considerato parte integrante del suo progetto e sicuramente avrebbe sorriso di fronte ad una sua permanenza. Tuttavia, nel corso dell'estate, il mercato in uscita della Juventus è costretto a fare i conti con un fase di fortissimo stallo che rischia di rallentare clamorosamente l'enorme mole di lavoro nelle mani di Cristiano Giuntoli. Le situazioni relative a giocatori come Chiesa e Kostic ingolfano la macchina operativa bianconera e a quel punto, come riferisce La Gazzetta dello Sport, la cessione dell'ex Frosinone diventa la chiave per sbloccare la situazione e per garantirsi denaro fresco da reinvestire nella seconda parte di mercato.Soulé, in quei giorni frenetici, si ritrovò a discutere con Giuntoli prima della partenza della Juve per il ritiro di Herzogenaurach, come spiegato da La Gazzetta dello Sport. Dopo un sondaggio da parte del Feyenoord, sull'argentino era forte l'interesse del Leicester, ma il giocatore ha continuato ad alzare il muro, mentre la Roma cucinava a fuoco lento un blitz che sarebbe risultato poi decisivo.Forte della volontà del giocatore, che non contemplava l'idea di andare a giocare in Premier, la Roma si trovò di fatto la strada spianata e - dopo qualche ipotesti di scambio che non trovò terreno fertile - l'operazione si sbloccò proprio mentre la Juve era in ritiro a Herzogenaurach quando la Roma presentò l'offerta decisiva per strappare il sì dei bianconeri. In quell'occasione, Soulé chiese a Motta di non impiegarlo nella prima amichevole estiva contro il Norimberga. Il suo destino, infatti, era ormai scritto e non contemplava più le tinte bianconere.La Juventus ha ceduto Soulé alla Roma incassando una cifra pari a 25,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, alla quale si aggiungono bonus variabili fino a un massimo di € 4 milioni. Un'operazione, dunque, da circa 30 milioni di euro.