Juventus, il punto sul rinnovo di Adrien Rabiot

. E non è una data come le altre. È infatti il capolinea del contratto in essere tra Adriene la. Un punto che potrebbe sancire il divorzio tra le parti, oppure un nuovo inizio. Proprio come accaduto esattamente un anno fa.Non è più tempo di rinnovi annuali. Alla Continassa, seguendo anche le indicazioni di Thiago Motta, si sono spinti oltre:Il tutto, quindi, confermando le cifre attuali: circa 7 milioni netti a stagione, continuando a sfruttare i benefici fiscali del Decreto Crescita. Va ricordato, per l’appunto, che se il francese dovesse dare una risposta positiva anche dopo il 1° luglio sarebbero ugualmente validi questi giovamenti di natura economica.E poi c’è la programmazione, parola da sempre cara a Cristiano. Il Football Director bianconero, infatti, non si farà cogliere impreparato. Anzi, ha già in rampa di lancio un piano alternativo qualora dal fronte Rabiot dovesse emergere una risposta negativa.Non è un caso, per esempio, che la Juventus abbia intensificato i contatti con il Nizza per Khéphren. Ma ci sono anche altri nomi presenti sul taccuino dell’ex dirigente del Napoli, proprio a testimonianza di come la Juve abbia iniziato a sfoggiare un passo spedito sul mercato.Direttamente da Euro 2024, optando per una strategia conservativa, Rabiot ha spedito la palla direttamente in tribuna. Elogiando sì l’arrivo di Thiago Motta a Torino, persona che Adrien conosce bene avendo giocato con lui al PSG, ma senza spingersi oltre.. Ma di tempo, specialmente quando si parla di profili così importanti, ce n’è poco. Perché per la Juve, avere o non avere il 29enne transalpino, cambia decisamente il mondo.Si attende un segnale, definitivo, dalla mamma-manager Veronique. In Spagna si continua a parlare dell’interessamento del Real Madrid, in Inghilterra sostengono che il Manchester United continui a monitorare la traccia. Chi vivrà vedrà. Intanto, senza forzare, la Juve attende che il quadro sfoci nella concretezza: in un senso o nell’altro, ci siamo (quasi).





