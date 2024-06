Perin-Juventus: la situazione

Juventus, chi ha cercato Perin

Il matrimonio tra Mattiae laè destinato a continuare. Come riportato da Tuttosport, anche questa volta il secondo portiere bianconero non si è fatto lusingare dalle avances delle numerose pretendenti che si sono mosse per lui nelle ultime settimane e ha rispedito al mittente ogni offerta (compresa quella decisamente ricca del Fenerbahce), scegliendo di rimanere al suo posto nonostante l'arrivo di MichelePer convincerlo si è speso in prima persona Cristiano Giuntoli, che gli ha anche messo sul tavolo il prolungamento fino alla stagione 2025-26 con opzione per quella successiva; la richiesta di Perin, in realtà, era per un triennale, ma la sensazione è che si possa chiudere a metà strada, ovvero con ilche porterebbe automaticamente il contratto fino al 2027 al raggiungimento di un numero specifico di presenze.Nientenèper Mattia, dunque, che ha detto no anche alle neopromossenonché al già citato, pronto a garantirgli quasi il doppio del suo attuale stipendio e un posto da titolare (che avrebbe avuto anche nelle altre squadre citate). Perin rimarrà nella Torino bianconera, con il suo ruolo da leader e da "chioccia" dei più giovani, pronto a guidare anche lo stesso Di Gregorio nel suo percorso di ambientamento quale sostituto di Wojciech Szczesny.





