Juventus, la posizione su Locatelli

Nonostante un grande colpo a centrocampo sia già stato fatto dalla Juventus con l'arrivo di Douglas Luiz, Giuntoli cerca ulteriori rinforzi in mezzo al campo come ad esempio Khephren Thuram , senza dimenticare Teun Koopmeiners. Doveroso allora chiedersi che succederà adesso con Manuel Locatelli.Alla Continassa si lavora su tanti profili da aggiungere alla rosa ma ovviamente il direttore tecnico, Giuntoli, è consapevole che dovrà anche vendere per poter concretizzare tutte le trattative in corso. Per fare spazio a Thuram ad esempio, a livello economico potrebbe bastare la separazione con Adrien Rabiot. Nelle ultime ore invece sono circolate voci proprio sul futuro di Locatelli, con RNessuna offerta né trattativa reale al momento, ma se arrivasse una proposta per Locatelli, quale sarebbe la posizione della Juventus?. Nel senso che non rientra tra quei giocatori che la società sta cercando di piazzare come Kean, Kostic, Milik per fare alcuni esempi. Arrivasse un'offerta importante, sarebbe presa in considerazione; discorso che vale però per quasi tutta la rosa bianconera. Ma sarebbe giusto venderlo?Manuel era reduce da una grande stagione con il Sassuolo e da un europeo da protagonista (con anche due gol realizzati). Tre anni dopo, non solo non è protagonista con l'Italia ad Euro2024 ma non è stato neanche convocato da Luciano Spalletti. Certo, forse, viste anche le difficoltà dei centrocampisti azzurri, uno spazio per Locatelli ci poteva essere ma comunque è lNon basta per dire che sia giusto lasciarlo partire.L'ambiente bianconero si è diviso in questi anni sul tema Locatelli. "Se non rende è per il gioco di Allegri, guardate com'era con De Zerbi" e dall'altra parte "Non è un giocatore da Juve, Allegri non c'entra". Queste in estrema sintesi le due posizioni contrastanti su Manuel. Lasciando stare per un attimo un dibattito che ha stancato da mesi e che non considera troppi elementi nella valutazione complessiva, la domanda rimane.E nel nuovo corso bianconero, non sappiamo che tipo di apporto darebbe Locatelli. Sarà una squadra molto diversa da quella delle ultime stagioni. Cambieranno i principi tattici e anche il modulo di riferimento. Locatelli ricoprirebbe la stessa posizione in cui è esploso al Sassuolo. Sicuramente non sarà un titolare indiscusso come è stato fino ad ora a Torino e non è detto che l'arrivo di Thiago Motta possa bastare per rivedere Locatelli a quei livelli. Rimanere con il dubbio però è un peccato. E' un nuovo inizio per tutti. Perché separarsi proprio ora allora?