Juventus, le ultime su Thuram

La richiesta del Nizza

La Juventus non si ferma a Douglas LuizE il club bianconero ha incassato il gradimento del giocatore a trasferirsi a Torino, dove ha già vissuto quando era bambino e il padre Lilian giocava nella Juve. Un passo non ancora decisivo ma importante.In attesa della risposta diche tra solo sei giorni non sarà più un tesserato della Juventus, Cristiano Giuntoli lavora per portare a termine l'operazione Thuram. Alla Continassa vogliono stringere i tempi per evitare il traffico inglese di luglio e nuovi inserimenti pericolosi. A partire, scrive la Gazzetta dello Sport, dalln e in ottimi rapporti con la famiglia Thuram dopo l'arrivo del fratello maggiore Marcus l'estate scorsa. THURAM SOSTITUTO DI RABIOT? IL CONFRONTO e sperano in un’asta internazionale. Il contratto in scadenza nel 2025 però fa sperare i bianconeri di poter scendere ad una cifra intorno ai 18-20 milioni, con la possibilità magari di inserire una contropartita tecnica (Kean ad esempio). Il direttore tecnico, Giuntoli, ha solo chiesto all'entourage di Khephren un pizzico di pazienza per poter avere le risorse economiche. In questo senso potrebbero bastare anche i soldi risparmiati dall'eventuale addio di Rabiot.