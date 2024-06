Juventus, tentazione Marsiglia per Locatelli: De Zerbi ci prova

L'intreccio con Thuram

Profondi cambiamenti nel centrocampo della Juventus. Presto sarà ufficiale Douglas Luiz ma i bianconeri stanno lavorando su altri giocatori come Teun Koopmeiners e, mentre è ancora incerto il futuro di Adrien Rabiot, il cui contratto scadrà ufficialmente tra 6 giorni. Novità potrebbero arrivare anche per Manuel Locatelli.La Juventus per poter affondare su Thuram ha necessità di vendere o risparmiare dei costi.che sarebbe il perfetto sostituto di Adrien. Ma, come riferisce la Gazzetta dello Sport, alla Continassa non si esclude la possibilità di vedere in bianconero sia Rabiot che Khephren. E c'è un piano alternativo.Thuram e Rabiot entrambi alla Juventus; uno scenario possibile ma dipenderà dalle cessioni. E in questo senso potrebbero esserci novità per Manuel Locatelli dalla Francia.a raggiungerli, scrive la GDS. Provarci, non significa sempre riuscirci. Lo juventino, almeno per ora, si vede ancora a Torino.e alla Juventus non si è visto il rendimento che il giocatore ha avuto con l'ex tecnico del Brighton.dichiarò De Zerbi poco tempo fa. La stima, come dimostrano queste parole, è rimasta intatta e l'idea di poterlo di nuovo allenare sicuramente fa piacere al tecnico.