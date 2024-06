Aston Villa, quando faranno le visite Barrenechea e Iling?

L'affare è già concluso, l'accordo tra le parti è stato raggiunto. SamuelJunior ed Enzosi trasferiranno all'a questo andrà aggiunto un conguaglio economico per vedere alla Juventus Douglas Luiz, centrocampista del club di Premier League. Tutto già definito, per il brasiliano impegnato in Copa America le visite mediche saranno direttamente in Brasile con un medico inviato dalla Juventus, discorso diverso per Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea. Quando sosterranno le visite?Le visite di Iling Junior sono previste già nella giornata di domani. Quelle di Enzo sono previste entro venerdì. L'affare è comunque concluso e in seguito alle visite mediche si procederà con l'ufficialità.





