Kean, le voci sulla Fiorentina



C'è anche il Bologna su Kean

Lacontinua a lavorare sul mercato per costruire una squadra competitiva per il nuovo allenatore Raffaele, recentemente rientrato in città per iniziare a programmare la stagione. Domani,verrà presentato alla stampa in una conferenza, che sarà l'occasione per capire meglio la sua visione e le sue aspettative per la squadra.Secondo le informazioni raccolte, l'ex tecnico delavrebbe indicato ai suoi dirigenti due nomi specifici per i rinforzi della prossima stagione: Moisee Gianluca. Palladino ha espresso chiaramente il desiderio di avere la rosa completa il prima possibile per poter iniziare a lavorare efficacemente sin da subito.Moise Kean è seguito anche dale potrebbe essere coinvolto nelle discussioni riguardanti Riccardo. La Fiorentina, che sta lavorando per costruire una squadra competitiva per il nuovo allenatore Raffaele Palladino, deve quindi affrontare la concorrenza del Bologna nella corsa per assicurarsi Kean.Le trattative potrebbero includere Calafiori, con entrambe le squadre interessate a trovare la soluzione migliore per rinforzare le rispettive rose. L'interesse del Bologna per Kean aggiunge un ulteriore livello di complessità alle negoziazioni di mercato, influenzando le decisioni della Fiorentina nel cercare di ottenere i giocatori richiesti dal loro nuovo tecnico.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui