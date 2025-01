Juventus, il mercato LIVE: attesa l'ufficialità di Kolo Muani, in arrivo l'offerta del City per Cambiaso

Redazione Calciomercato

Juventus, mercato LIVE 23 gennaio

Giornata che si preannuncia decisamente calda per la Juventus, specialmente sul fronte calciomercato, con i bianconeri che, tra ufficialità in arrivo e nuovi colpi messi a segno, potrebbero approcciare alla trasferta di Napoli con forze fresche in dotazione a Thiago Motta.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.

08.00 - Il City prepara l'offerta per Cambiso. I dettagli 07.30 - La Juve ha chiuso per Renato Veiga. L'affare 07.00 - Si attende l'ufficialità di Kolo Muani. La situazione