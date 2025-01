Lo strano gennaio di Fagioli: è sul mercato, ma la Juventus non ha mai ricevuto offerte

La stagione 2024/25 si sta rivelando tutt'altro che facile per uno dei giocatori nel quale il popolo bianconero le maggiori speranze e aspettative, ovvero. Il centrocampista bianconero, dopo qualche incoraggiante uscita ad inizio stagione, ha perso rapidamente posizioni nelle gerarchie di Thiago Motta, accumulando un minutaggio sempre più basso.Il suo nome, infatti, era tra quelli maggiormente indicati per dare forma a diverse dinamiche di mercato. In altre parole, in tanti - se non tutti - si aspettavano che il classe 2001 avrebbe lasciato Torino durante la finestra di riparazione, ma attorno al calciatore piacentino, invece, è calato il silenzio totale.

La Juventus sembrava potesse utilizzarlo come pedina di un potenziale scambio con Giacomo Raspadori, ma da quando Antonio Conte ha tolto il suo attaccante dal mercato, non si è aperta nessun altra porta.E il paradosso risiede proprio qui. Perché Fagioli è un giocatore sacrificabile e, di conseguenza, da considerare sul mercato, ma ad oggi - a due settimane dalla chiusura del mercato - la Juventus non ha ricevuto alcun tipo di offerta e la sensazione che l'ex Cremonese possa rimanere fino a giugno inizia a farsi strada.