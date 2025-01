La strategia della Juventus

La situazione di Jean-Clairal West Ham è sempre più intricata. Il difensore francese, protagonista di una stagione finora altalenante in Premier League, avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria già in questa sessione di mercato invernale. Un’occasione che potrebbe fare gola alla Juventus, da tempo alla ricerca di un rinforzo in difesa. Lo riporta Sky Sport.Nonostante l’interesse, la Juventus ha una posizione chiara: l’arrivo di Todibo a Torino sarebbe preso in considerazione solo con la formula del prestito. L’operazione, infatti, dipende strettamente dalle possibili uscite nel reparto arretrato. Al momento, i bianconeri devono monitorare la situazione di Andrea Cambiaso, corteggiato dal Manchester City, e di altri giocatori che potrebbero lasciare la rosa.